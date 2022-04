Geräteverleiher Boels baut neue Lagerhalle nach Brand im Norden von Magdeburg

Neubau nach Brand-Unglück: An der Ecke Ebendorfer Chaussee/Silberbergweg in Magdeburg errichtet das Unternehmen Boels eine neue Lagerhalle. Die Eröffnung soll nicht mehr allzu lange brauchen.

Magdeburg - Gut zweieinhalb Jahre nach dem schweren Brand-Unglück an einer 700 Quadratmeter großen Lagerhalle des Baugeräteverleihs Boels an der Ecke Ebendorfer Chaussee/Silberweg entsteht dieser Tage an Ort und Stelle ein Neubau.