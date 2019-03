Bauarbeiter entfernten am Donnerstag lose Teile des vom Sturm am Montag demolierten Dachs der Getec-Arena in Magdeburg. Für Freitag ist die zunächst provisorische Notabdeckung geplant. Foto: Tom Wunderlich

Noch immer ist unklar, ob Roland Kaiser am Sonntag in der Getec-Arena Magdeburg auftreten kann. Der Sturmschaden ist noch nicht behoben.

Magdeburg l „Es bleibt dabei. Wir sichern das ab.“ Heinz Ulrich, Chef des kommunalen Gebäudemanagements in Magdeburg, verkündete am 7. März 2019 wilde Entschlossenheit in Sachen dichtes Dach für die Getec-Arena – bis zum Wochenende. „Die Zielstellung bleibt und so lange nicht wieder ein Sturm kommt, der die Leute vom Dach weht, werden wir das auch halten.“

Schließlich soll am Sonntag Roland Kaiser vor ausverkaufter Halle (4500 Besucher) singen – das Konzert bleibt bis dato auf dem Terminplan, aber eine hundertprozentige Zusage, dass es stattfindet, konnte am Donnerstag noch niemand abgeben.

Die Dachbauer hatten am Mittwoch das Gerüst für die zunächst provisorische Abdeckung des am Montag vom Sturm verwehten Hallendachs aufgebaut. Am Donnerstag begannen Bauarbeiter mit der Entfernung desolater Dachteile. Allerdings liefen die Arbeiten wegen der gegen Mittag wieder stärker werdenden Windböen nicht nach Plan. „Der Kran konnte nicht genutzt werden. Sein Einsatz steht wohl auch für den Freitag in Frage“, berichtete Jana Bork, Sprecherin der kommunalen Hallenbetriebsfirma MVGM, auf Nachfrage. „Wir setzen weiter alles daran, dass das Konzert am Sonntag stattfinden kann, aber am Ende geht Sicherheit vor.“

Für Freitag ist die provisorische Neuabdeckung der beschädigten Dachteile vorgesehen, allerdings soll es sehr windig bis stürmisch bleiben, so dass der Zeitplan wackelt. Spätestens am Sonnabend sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass das Konzertgeschehen am Sonntag gesichert ist, erst recht die SCM-Partie gegen Ludwigshafen am kommenden Donnerstag. Die endgültige Reparatur wird wegen der Wartezeit aufs Material noch einige Wochen auf sich warten lassen.

Weil Fangnetze inzwischen das Abstürzen beschädigter Dachteile verhindern und ein Großteil der losen Teile auch schon abgeräumt ist, haben die Handballer und auch die jungen Turner des SC Magdeburg ihren Trainingsbetrieb in der Arena bereits wieder aufnehmen dürfen. Roland-Kaiser-Fans können das als gutes Omen verstehen. Auf die endgültige Zusage zur Hallenöffnung am Wochenende müssen sie allerdings weiter warten.