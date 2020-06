Verletzt wurde in Magdeburg ein Polizist bei einem Einsatz. Er hatte versucht, einen Streit zu schlichten.

Magdeburg (vs) l Eine Polizeistreife hat am Morgen des 28. Juni 2020 gegen 0.45 Uhr in Magdeburg am Hasselbachplatz einen Streit zwischen einem Pärchen festgestellt. Als die Polizisten versuchten zu schlichten, mochte die 17-jährige junge Frau das nicht akzeptieren. Sie attackierte unvermittelt einen 36-jährigen Polizeibeamten mit Faustschlägen und Fußtritten.

Die alkoholisierte junge Frau wurde von den Beamten aufgrund ihrer Aggressivität fixiert. Im Anschluss wurde sie in eine Dienststelle der Magdeburger Polizei gebracht.

Wenig erfreut gewesen sein dürfte die Erziehungsberechtigten der jungen Frau. Sie durften die Jugendliche nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu nachtschlafender Zeit aus der Dienststelle abholen.

Platzwunde an der Stirn

Durch die Schläge hatte der 36-jährige Polizeibeamte eine Platzwunde im Bereich der Stirn erlitten. Die Verletzung wurde ambulant behandelt.

Die 17-Jährige muss sich nun für ihr Verhalten verantworten. Es geht um den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.