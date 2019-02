Bei einer Auseinandersetzung in einem Magdeburger Club ist es in der Nacht zum Sonnabend zu einer schweren Körperverletzung gekommen. Symbolbild: Patrick Seeger/dpa

Bei einer Auseinandersetzung in einem Magdeburger Club ist es in der Nacht zum Sonnabend zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Magdeburg (rk) l In einer Diskothek in Magdeburg ist es in der Nacht zum Sonnabend zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Besuchern gekommen. Im Anschluss schlug ein 24-Jähriger im VIP-Bereich des Clubs einen 20-jährigen Mann ins Gesicht. Am Boden liegend, wurde der Mann getreten und verletzt.

Auch einem 34-jähriger Clubbesucher wurde durch eine bisher unbekannte Person ins Gesicht geschlagen. Beide Opfer wurden in die Magdeburger Uni-Klinik gebracht und medizinisch

versorgt.

Weitere, derzeitig noch unbekannte Personen waren an den Geschehnissen

beteiligt oder sind Augenzeugen. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 3292 entgegen.