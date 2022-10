Übergriffe Wie Betreuer den aggressiven „Systemsprenger“ aus Magdeburg bislang erlebten

Ein als gefährlich geltender Jugendlicher soll in Magdeburg in eine Ex-Kita einziehen. Der sogenannte „Systemsprenger“ lebte zuvor in einem Wohnprojekt bei Köln. So haben ihn seine Ex-Betreuer erlebt.