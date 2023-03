Magdeburg - Immer wieder erweisen sich Gewässer in Magdeburg als teure Sanierungsfälle: Adolf-Mittag-See, Barleber See, Prester See und Neustädter See sind nur einige prominente Beispiele – siehe Infokasten. Und auch im Süden der Landeshauptstadt befindet sich ein Problemfall: der Salbker See. Ihm droht an heißen Sommertagen angesichts einer miesen Wasserqualität immer wieder ein Fischsterben. Daher liegt ein Antrag der Ratsfraktion aus FDP und Tierschutzpartei vor, mit einem Zufluss aus der Elbe, einer Leitung in den Salbker See II und von dort einen Abfluss zur Elbe die Frischwasserzufuhr zu sichern. Jetzt nimmt die politische Diskussion wieder Fahrt auf: Bevor der Stadtrat über den Antrag entscheidet, hatte der Umweltausschuss das Thema auf dem Tisch. Und dort hatte sich gezeigt, dass es nicht allein Befürworter für das Vorhaben gibt.

