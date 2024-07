Giftige Raupen in Magdeburg: Die Gefahr ist noch nicht gebannt

Magdeburg. - Er wird zum hartnäckigen Feind für Mensch, Tier und Natur. Der Eichenprozessionsspinner, ein eigentlich unscheinbarer Nachtfalter, ist in den Eichenwäldern in Süd- und Mitteleuropa heimisch. Im Zuge der klimatischen Veränderungen breitet sich die Art verstärkt in Deutschland aus. Auch Magdeburg kämpft seit Jahren gegen den unliebsamen Falter oder besser: gegen dessen Larven.