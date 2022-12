Glatteis in Magdeburg: Viele Unfälle und Ausnahmesituation im Rettungsdienst

Nach einem eher ruhigen Morgen registrierte die Polizei in Magdeburg am Montagvormittag eine zunehmende Zahl von Unfällen aufgrund von Glatteis. Im Rettungsdienst musste eine Ausnahmesituation ausgerufen werden.

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremer Glätte in Sachsen-Anhalt. Am Montagmorgen (19. Dezember 2022) blieb Magdeburg offenbar von Glatteis noch verschont. Doch im Laufe des Vormittags registriert die Polizei eine zunehmende Zahl von Unfällen. Und der Rettungsdienst stieß an seine Kapazitätsgrenze, es musste eine Ausnahmesituation ausgerufen werden.