Polizisten und Einsatzkräfte des Malteser Sanitätsdienstes in Magdeburg haben das Leben eines älteren Mannes retten können. Dieser war vor dem Maritim-Hotel in der Magdeburger Innenstadt offenbar mit akuten Herzproblemen zusammengebrochen. Über Einzelheiten informierte der Malteser Hilfsdienst am Wochenende in einer Pressemitteilung.

„Absolut nichts los“, so habe bis zum Freitagmorgen des 1. Septembers 2023 die Bilanz für Dr. Christoph Ilgner ausgesehen. Er sicherte mit dem Malteser Sanitätsdienst die 19. Bundesversammlung der CDU-Seniorenunion im Magdeburger Maritim-Hotel ab. Am späten Vormittag habe sich das schlagartig geändert. „Auf der Otto-von-Guericke-Straße brach unmittelbar vor dem Hotel ein älterer Mann zusammen. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Landespolizei sah das, hielt an und begann mit der Herzdruckmassage“, berichtet Ilgner, stellvertretender Leiter im Betreuungsdienst des Katastrophenschutzes. „Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes im Hotel haben uns dann alarmiert, so dass wir mit Maßnahmen der erweiterten Reanimation beginnen konnten“, erklärte der Arzt weiter.

Patient vor Ort wiederbelebt

Als der Notarzt eintraf, sei der Patient bereits an einen Patientenmonitor mit Defibrillator angeschlossen gewesen. „Die Defibrillation, also ein Elektroschock, mit dem das Herzkammerflimmern beendet werden kann, erwies sich als notwendig“, berichtet Ilgner. Dank des schnellen Eingreifens der Polizei und weil der Sanitätsdienst bereits mit lebensrettender Technik vor Ort war, habe der Mann Glück im Unglück gehabt. Der Fall bestätige einmal mehr, wie wichtig es sei, mit Erster Hilfe schnell zu reagieren. „Nur mit sofortiger Herz-Lungen-Wiederbelebung und der daran anschließenden funktionierenden Rettungskette haben Patienten gute Chancen, einen Kreislauf-Stillstand ohne oder mit nur geringer Schädigung des Gehirns zu überstehen.“

Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kann das Gehirn eines Menschen bereits nach fünf Minuten schwer geschädigt sein, weil die Sauerstoffversorgung lebenswichtiger Organe eingestellt wird. Eine schnell durchgeführte Herz-Lungen-Wiederbelebung kann dem entgegenwirken.

Vom FCM-Spiel bis Konzerte: Sanitäter sichern Veranstaltungen ab

Der Malteser Sanitätsdienst übernehme die medizinische Absicherung von Veranstaltungen, heißt es weiter in der Mitteilung. Das gelte für Fußballspiele des 1. FC Magdeburg wie für Großveranstaltungen, Konzerte und Feste.

Der Sanitätsdienst werde zumeist durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer geleistet, die für die Versorgung von Verletzungen und Erkrankungen regelmäßig geschult und qualifiziert werden.