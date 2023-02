Die Magdeburgerin Indira musste Germany's Next Topmodel 2023 als Kandidatin bereits in der ersten Folge verlassen. Nun berichtet die 20-Jährige, was sich wirklich hinter den Kulissen der Show von Heidi Klum abspielte. War Heidi eifersüchtig, weil Tokio Hotel Sänger Tom Kaulitz auch aus Sachsen-Anhalt kommt?

Magdeburg - Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel 2023 startete in Hollywood mit einer Überraschung. Gleich vier GNTM-Kandidatinnen kamen nicht weiter. Darunter die 20-jährige Indira aus Magdeburg. War Heidi Klum eifersüchtig, weil ihr Mann Tom Kaulitz, Sänger der Band Tokio Hotel, aus dem gleichen Bundesland kommt?

Lesen sie auch: Aus der Traum vom Topmodel: Warum die Magdeburger GNTM-Kandidatin Indira schon in der ersten Folge rausfliegt

Indira war gleich in der ersten Runde rausgeflogen, weil ihr Lauf bei der Fashionshow in den Augen der Jury nicht gut genug war. Kritik bekam die 20-Jährige von der Gastjurorin Winnie Harlow. Die bemängelte, dass Indiras Walk keine klare Linie und keine Botschaft habe. Wie Pro Sieben berichtete, habe auch Heidi Klum davon an diesem Tag in Hollywood bei Indira nichts gesehen.

Ist Heidi Klum eifersüchtig?

Fakt ist: Bisher sind keine GNTM-Kandidatinnen aus Sachsen-Anhalt Germany's Next Topmodel geworden. Ist Heidi Klum eifersüchtig, weil ihr Mann, Tom Kaulitz, ebenfalls aus dem Bundesland kommt?

Die Ex-Kandidatin sieht hier keinen Zusammenhang: "Ich glaube auch nicht, dass mein Rauswurf mit meiner Heimatstadt in Verbindung steht. Ich hätte mich gefreut, wenn Heidi mich darauf an gesprochen hätte, dass ich aus der Gegend komme, wo ihr Tom aufgewachsen ist."

Tokio Hotel Sänger Tom Kaulitz nicht am Set

Indira habe weder Tom noch Bill Kaulitz während der Dreharbeiten gesehen. Doch sie hätte mit den beiden gerne gesprochen: "Ich hätte sie gerne kennengelernt, da sie aus meiner Nähe stammen und weil ich ihren Podcast verfolge und sie sympathisch finde", verrät die 20-jährige Madgeburgerin.

Die Ex-Kandidatin glaubt außerdem, dass bei den Fans ein falscher Eindruck von ihr entstanden sei. Der Volksstimme gegenüber teilte die Magdeburger Statistik-Studentin mit, dass es nämlich einen Grund gegeben habe, dass ihr Lauf weniger gut war als der ihrer Konkurrentinnen.

"Ich hatte mir an meinem Fuß eine Verletzung durch mein Tanztraining eine Woche vor dem Beginn der Dreharbeiten zugezogen und durch die Kälte in LA und das lange Warten in den High Heels hatte ich noch dazu einen Krampf im Fuß und das führte zu meinem holprigen Gang auf dem Laufsteg", erklärt Indira.

Sie habe beim Lauf versucht, sich die Fußverletzung nicht anmerken zu lassen. Heidi Klum habe sie bei der Entscheidung daraufhin angesprochen und Indira ihr alles erklärt. Doch dieses Gespräch wurde nicht ausgestrahlt.

Interview und Walk nicht im TV

Durch solche Videosequenzen, die im Fernsehen nicht ausgestrahlt wurden, sei bei den Zuschauern ein falscher Eindruck von ihr entstanden.

Denn bei dem Lauftraining vor der Fashionshow, insbesondere mit Peter Dundas, habe sie gezeigt, dass sie sehr wohl gut laufen könne: "Ich habe durchaus Stärken auf dem Laufsteg, die ich in den Bewerbungschastings wiederholt unter Beweis stellen konnte." Dieses positive Feedback sei für sie überhaupt ausschlaggebend gewesen, um sich bei GNTM 2023 zu bewerben.