Aus 9 sollen 18 Löcher werden. Der Golfclub Magdeburg möchte den Platz in Magdeburg- Herrenkrug erweitern. Eine potenzielle Fläche existiert bereits. Doch es gibt Kritik von Mitgliedern. Nun soll ein Beschluss fallen.

Golf in Magdeburg: Club ringt um Platz-Erweiterung

Blick auf den Golfplatz im Bereich der Straße „An den Rennwiesen" in Magdeburg. Eine Erweiterung wäre in südlicher Richtung denkbar.

Magdeburg - Es soll um die Zukunft des Golfsports in Magdeburg gehen. So steht es in der Einladung für den heutigen Freitag (23. Juni). Der GCM Golfclub Magdeburg lädt zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein.