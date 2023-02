Orientierungslos durch Magdeburg? Nicht mehr. Wer per Bus oder Straßenbahn unterwegs ist, kann nun auch auf Google Maps zugreifen. Und sich so ganz bequem navigieren lassen. Der Weg dahin war allerdings lang.

Bus- und Bahnverbindungen in Magdeburg endlich auf Google Maps finden

Lena wartet am Magdeburger Hauptbahnhof auf ihre Straßenbahn. Die 20-Jährige kennt das Liniennetz in ihrer Heimatstadt und nutzt die Insa-App, um Fahrtzeiten und Verspätungen zu finden. Sie könnte nun auch auf Google Maps setzen.

Magdeburg - Berlin, Hamburg, Leipzig, sogar Halle: Was in anderen Großstädten seit Jahren Alltag ist, war in Magdeburg bis vor wenigen Tagen Wunschdenken - trotz eines Stadtratsbeschlusses im Jahr 2019.