Wer samstags zum Einkaufen in die Magdeburger Innenstadt kommt, könnte ab 12 Uhr gratis parken. Zumindest manchmal. Was hinter der Idee steckt, die ein Schritt in die richtige Richtung sein könnte.

Gratis parken in Magdeburg - aber nur manchmal

Bummeln, shoppen, einkehren: Magdeburgs Innenstadt ist durchaus belebt. Kostenfreies Parken an Samstagen könnte die Attraktivität noch steigern.

Magdeburg. - Samstags kostenfrei parken in der Magdeburger Innenstadt: Mit dieser Idee war jüngst CDU-Stadtrat Bernd Heynemann vorgeprescht. Um die City zu beleben. Die Stadtverwaltung kann dem Vorschlag durchaus etwas abgewinnen. Und bietet ihrerseits nun einen Kompromiss, der ein Anfang sein könnte.