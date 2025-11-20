Nach der Premiere 2024 gibt es in Magdeburg wieder ein Maskottchenrennen auf der Eisbahn am Allee-Center. Riesenspaß bei freiem Eintritt ist garantiert.

Gratis-Riesenspaß für die ganze Familie auf Magdeburger Eisbahn

Maskottchen-Parade bei der Premiere 2024. Nun gibt es eine Neuauflage, bei der die Sieger 2025 gesucht werden.

Magdeburg - Am 22. November 2025 lohnt sich ein Besuch der Magdeburger Innenstadt ganz besonders. Neben dem geöffneten Weihnachtsmarkt wartet die Eisbahn am Allee-Center mit einer ganz besonderen Veranstaltung auf.

Zwischen 14 und 19 Uhr messen sich Maskottchen Magdeburger Einrichtungen in abwechslungsreichen Wettbewerben auf dem Eis – und jeder kann live und gratis dabei sein.

Eine Kooperation der Mediengruppe Mitteldeutschland, in der unter anderen die Magdeburger Volksstimme erscheint, und dem Allee-Center Magdeburg – macht das bereits zum zweiten Mal möglich.

Besucher erleben ein buntes Familienprogramm zum Start in die Weihnachtszeit: Beginn: 22. November, 14 Uhr, es folgen mehrere Runden an Spielen und Unterhaltung. In den Pausen der Wettbewerbe gibt es Spiele. Außerdem kann auf dem Eis mit Schlittschuhen gefahren werden.

Programm-Highlights:

Weihnachts-ChallengesVon der rasanten Kugel-Sprint-Challenge bis hin zum Wettbewerb um den schönsten Weihnachtsbaum – Spaß ist garantiert.

Eis-ActionSpannende Duelle im Eishockey-Penalty und Eisstockschießen warten auf Besucher.

Finale & SiegerehrungWelches Team sichert sich den Wanderpokal 2025?

Feuerwerk zum AbschlussUm 19 Uhr wird der Wettbewerb mit einem festlichen Feuerwerk geschlossen.