Beim Abfallwirtschaftsbetrieb in Magdeburg steht wieder ein Gratisflohmarkt an.

Der nächste Gratisflohmarkt des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Magdeburg findet am 20. September statt. Gut erhaltene und funktionstüchtige Haushaltsgegenstände, Bücher, kleinere Möbel und Geschirr können von 10 bis 13 Uhr auf dem Betriebshof in der Liebknechtstraße 84 verschenkt oder getauscht werden.

Auch CDs, Spielzeug und andere Dinge, die gut erhalten und funktionsfähig sind, kann man kostenlos abgeben. Elektrogeräte werden nicht entgegengenommen.

Ziel des Gratisflohmarktes ist es, zur Abfallvermeidung beizutragen und funktionstüchtige Gegenstände weiter zu nutzen. Anlieferungen dafür sind am 9. und 16. September jeweils von 14 bis 17 Uhr möglich.

Der Abfallwirtschafsbetrieb bittet darum, am Tag des Flohmarktes außerhalb des Betriebsgeländes zu parken.