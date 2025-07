Grillen in Magdeburg: Was erlaubt ist und welche Strafen bei Vergehen drohen

Magdeburg. - Wenn der Duft von frisch gegrilltem Gemüse und brutzelnden Würstchen durch die Parks zieht, ist klar: Der Sommer ist in Magdeburg angekommen. Die Landeshauptstadt bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen gleich acht öffentliche Grillplätze – grüne Oasen, in denen Geselligkeit, Genuss und Natur aufeinandertreffen. Doch wer hier den Grill anwirft, sollte nicht nur an die Marinade denken, sondern auch an Regeln und Rücksicht.