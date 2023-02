Magdeburg - Auf eine überwältigende Spendebereitschaft für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei sind die Aufrufe von Kiezkommune Stadtfeld und dem Verein Platz*machen gestoßen. Am Dienstagabend gaben zahlreiche Magdeburger Sachspenden ab, seien es Babywindeln, Kleidung, Decken oder Taschenlampen gewesen. Die Hilfsbereitschaft ist groß. Ein ganzer Lkw reichte nicht aus, um alle Spenden darin unterzubringen, deshalb wurden kurzfristig weitere Fahrzeuge organisiert, die noch am Abend nach Berlin fuhren. Dort wurden die Spenden gesammelt und mit einem Flugzeug in die Türkei gebracht.