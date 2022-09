Ansiedlungspolitik Intel-Acker bringt Magdeburg in Zahlungsnot

Wegen Verzögerungen beim An- und Verkauf von Grundstücken zur Ansiedlung der Intel-Chipfabriken in Magdeburg drohen der Landeshauptstadt Liquiditätsprobleme. Das 108-Millionen-Euro-Problem und wie Magdeburg es lösen will.