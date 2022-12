Grüne wünschen sich mehr Bäume und Solidarität für Magdeburg

Kathrin Natho und Olaf Meister führen die mit elf Mitgliedern größte Fraktion Grüne/future! im Stadtrat an. Für ihr Doppelporträt suchten sie sich einen Platz aus, der für beide zu den schönsten in Magdeburg zählt – die historische Hubbrücke am Stadtpark.

Foto: Uli Lücke