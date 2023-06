Gute Aussichten für „Catch me if you can“ auf Magdeburger Domplatz

Aufbauarbeiten am Domplatz-Open-Air in Magdeburg.

Magdeburg - Das Premierenfieber steigt: Auf dem Magdeburger Domplatz bereitet das Theater Magdeburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

sein diesjähriges Domplatz-Open-Air vor. In diesem Jahr steht das Musical „Catch me if you can“ auf dem Plan. Beginn der Vorstellungen ab 16. Juni für Zuschauer ab zwölf Jahren ist jeweils um 21 Uhr.