Das „Feinschmecker“-Magazin hat die 500 besten Restaurants in Deutschland ausgewählt. Neben Robin Pietsch aus Wernigerode steht auch ein Magdeburger auf der Liste.

Magdeburger Restaurant landet auf der Bestenliste in Deutschland

Magdeburg - Die Gastronomie-Zeitschrift „Der Feinschmecker“ hat die 500 besten Restaurants in Deutschland gekürt und auch Magdeburg ist dabei. Ein Restaurant in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts hatte es den anonymen Testessern offenbar so angetan, dass es für einen Platz auf der Liste gereicht hat, die keine Reihenfolge benennt.