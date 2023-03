Autogrammstunde GZSZ-Star und Sängerin Iris Mareike Steen kommt nach Magdeburg

Mit ihrer Rolle der „Lilly Seefeld“ in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) wurde Iris Mareike Steen landesweit bekannt. Jetzt hat die Schauspielerin ihr erstes Musikalbum veröffentlicht. Am 30. März 2023 kommt sie in den Magdeburger Media Markt am Pfahlberg zur Autogrammstunde.