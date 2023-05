Der Arbeitsalltag in Unternehmen hat sich verändert. Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat darauf mit einem neuen Studiengang reagiert.

Neuer Studiengang an der Hochschule Magdeburg-Stendal

Magdeburg (vs) - Der Bachelor-Studiengang Internationale Fachkommunikation und Übersetzen läuft aus. Ab Herbst 2023 immatrikuliert die Hochschule Magdeburg-Stendal stattdessen im zweisprachigen Studiengang Language and Communication in Organizations (LCO). Deutsch und Englisch halten sich dabei die Waage.