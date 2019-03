Nach mehr als 640 Straftaten wurden zwei Magdeburger nun in die Justizvollzugsanstalten nach Burg und Halle gebracht.

Magdeburg (jl) l Zwei Magdeburger Täter, die für mehr als 640 Straftaten verantwortlich sein sollen, wurden nun festgenommen. Wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt, wurden die Haftbefehle vollstreckt, die durch das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen beide erlassen worden waren.

Der 41-jährige Magdeburger, gegen den ein weiterer Haftbefehl aus Sachsen vorlag, wurde erneut bei einem Ladendiebstahl erwischt, woraufhin er durch die Polizei festgenommen werden konnte. Inzwischen sitzt der 41-jährige bis zu seiner Gerichtsverhandlung Ende März in der Justizvollzugsanstalt in Burg in Untersuchungshaft.

Die 39-jährige Beschuldigte wurde durch Polizeibeamte auf der Straße wiedererkannt und konnte ebenfalls festgenommen werden. Im Anschluss wurde die 39-jährige Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt nach Halle verbracht.

Beide müssen sich nun für die begangenen Diebstahls- und Betrugshandlungen verantworten.