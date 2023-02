Halberstädter Straße in Magdeburg dicht: Wo es sich jetzt staut

Baustelle in Sudenburg

Falsch abgebogen: Trotz Bake, Umleitungs- und Sackgassenschild fuhren am Montag, 13. Februar, immer wieder Autos von der Sudenburger Wuhne auf die gesperrte Halberstädter Straße.

Sudenburg - Überraschung im Berufsverkehr am Morgen des 13. Februar: Die Halberstädter Straße in Richtung Innenstadt war frei. Zumindest anfangs noch. Der Verkehr floss ganz normal in Richtung Hasselbachplatz. Erst nach 8 Uhr, als der Berufsverkehr weitestgehend vorbei war, wurden sie aufgebaut: die Baustellen-Baken, die ein Durchkommen ab Höhe Sudenburger Wuhne nicht mehr möglich machten. Einige versuchten es dennoch, kamen aber nicht weit.