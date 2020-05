In Magdeburg-Stadtfeld hat es einen Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin an einer Straßenbahnhaltestelle gegeben.

Magdeburg (vs) l Am 11.5.2020, gegen 7.20 Uhr, ereignete sich in Magdeburg-Stadtfeld ein Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Fußgängerin wurde schwer verletzt.

So viel ist laut Polizei in Magdeburg bisher bekannt: Die 59-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai befuhr die Große Diesdorfer Straße in Richtung Westring. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Flechtinger Straße befand sich die Hyundai-Fahrerin neben einer einfahrenden Straßenbahn.

Plötzlich betrat eine 24-jähige Fußgängerin die Fahrbahn, um die Straßenbahn zu erreichen.

24-Jährige will zur Straßenbahn

Die 59-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und der PKW Hyundai kollidierte mit der Fußgängerin. Rettungskräfte brachten die 24-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus.