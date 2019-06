Tiger Stormi aus dem Zoo Magdeburg wird am 22. Juni 2019 zwei Jahre alt. Auf diesem Foto ist die Tiger-Dame ein Jahr alt. Archivfoto: Anja Guse

Geburtstagssause für Tigerin Stormi aus dem Zoo Magdeburg: Worauf sich die Handaufzucht am Sonnabend freuen darf.

Magdeburg l Tierpflegerin Petra Oppermann weiß genau, was Stormi liebt. Schließlich hat die Mitarbeiterin aus dem Zoo Magdeburg die Tiger-Dame persönlich mit der Hand aufgezogen. Am 22. Juni 2019 feiert ihr Schützling nun schon den zweiten Geburtstag.

Lavendel, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Salbei und weitere Kräuter gehören in den Geburtstagsstrauß, den Petra Oppermann ihrer Tiger-Dame am Sonnabend gegen 13.30 Uhr im Zoo Magdeburg bei einer Extra-Tigerfütterung überreichen will. Stormi liebt Kräuter, beginnt dann regelrecht zu Schnurren. Sie sollen zudem ihre Sinne ansprechen und sie beschäftigen.

Stormi und ihr Bruder wurden 2017 während des Sturmtiefs "Paul" geboren. Das Unwetter verwüstete in Magdeburg unter anderem Teile des Zoos, auch das Tiger-Gehege. Und mittendrin der Nachwuchs. Der kleine Kater überlebte nicht, konnte sich nicht aus der Fruchtblase befreien, und Mutter Kimberly nahm Stormi nicht an. Kurzerhand schnappte sich Petra Oppermann die Katze und zog sie zu Hause gemeinsam mit ihrem Mann auf.

Videos Besuch bei Tigerbaby Stormi

Eigentlich sollte Stormi den Zoo Magdeburg längst verlassen haben. Doch daraus wurde nichts. Ein neuer Plan muss her: Jetzt sollen ihre Eltern Kimberly und Amur umsiedeln. Denn zu dritt können sie nicht im Zoo Magdeburg bleiben.

Weitere Artikel, Fotos und Videos zum Zoo Magdeburg finden Sie hier.