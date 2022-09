Sozialer Abstieg "Hartz und herzlich": RTL2 kommt nach Magdeburg - hier wird der Armuts-Trash gedreht

Filmteams sind in Magdeburg unterwegs und begleiten Menschen, die offenbar von Armut, sozialem Abstieg und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Wir zeigen, wer für die RTL2-Doku "Hartz und herzlich" vor der Kamera steht, in welchem Stadtteil gedreht wird und die Sendetermine, an denen die neuen Folgen im Fernsehen und bei RTL+ im Internet ausgestrahlt werden sollen.