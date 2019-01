Der Hasselbachplatz in Magdeburg bekommt einen Nachtmanager. Die Erwartungen einiger Gastronomen sind hoch. Es gibt auch Skepsis.

Magdeburg l New York hat einen. London und Amsterdam auch. Und nun bekommt auch Magdeburg einen Nachtbürgermeister. Allerdings wird er hier nicht so heißen. Er soll „bewusst unabhängig von der Verwaltung agieren“, sagt Stadtrat Tom Assmann (Grüne), der sich für die Stelle eingesetzt hat. Deshalb Manager, nicht Bürgermeister.

Einige Gastronomen am Hasselbachplatz hören das gerne. Martin Rödiger, Teilhaber der Bar „Riff“ in der Sternstraße, sagt: „Was wir hier nicht wollen, ist ein Verwaltungsmensch.“ Der Nachtmanager müsse vermitteln können zwischen Gastronomen, Ordnungsamt und Anwohnern. „Wir schränken uns hier stark ein“, betont Rödiger. Trotzdem würden einige Anwohner sofort die Polizei rufen, wenn es ihnen zu laut sei. Rödiger hofft, dass der Nachtmanager diese Konflikte moderieren kann.

Nachtmanager soll für positives Image sorgen

Außerdem müsse er für ein positiveres Image des Kneipenviertels sorgen. „Dass man hier nicht auf die Straße gehen kann, ist nicht die Realität“, sagt Rödiger. Es sei einfach nicht hinnehmbar, dass sich einige ältere Menschen nicht mehr zum Hasselbachplatz trauten.

Ähnlich sieht das Henriette Lünenberger. Die 32-Jährige hat vor einem Jahr die Cocktailbar Phönix an der Otto-von-Guericke-Straße eröffnet. Sie bereut es nicht. „Es ist nicht unbedingt eine tatsächliche Bedrohung, oft nur eine gefühlte“, die einige Menschen vom Hasselbachplatz fernhalte, sagt Lünenberger. „Der Nachtmanager kann vielleicht ein Sicherheitsgefühl vermitteln“, hofft sie.

Gastronomen wollen "Kenner der Szene"

„Die negative Berichterstattung, die Spätshops, die Demonstrationen, der Weihnachtsmarkt“, all das hat laut Marcel Koke zuletzt zu Umsatzeinbrüchen seines Geschäfts geführt. Er betreibt die Bar „Kartell“ am Hasselbachplatz. Seine Erwartung an den Nachtmanager: „Dass es sich hier zum Positiven verändert.“ Der Nachtmanager müsse „Ansprechperson“ für die Menschen am Hasselbachplatz sein, ein „Kenner der Szene“, eine „Vertrauensperson“.

Koke arbeitet seit 16 Jahren am Hasselbachplatz. Er sagt, es sei früher entspannter zugegangen. Die Sicherheit sei das wichtigste Thema, mit dem sich der Nachtmanager auseinandersetzen müsse.

Polizei verzeichnet deutlich weniger Delikte

Laut Polizei hat die Straßenkriminalität am Hasselbachplatz in den vergangenen Wochen im Vergleich zum Vorjahr um etwa 30 Prozent abgenommen. Genaue Zahlen gibt die Polizei auf Volksstimme-Nachfrage nicht heraus, man wolle aber in den kommenden Wochen sämtliche Zahlen präsentieren, heißt es beim Polizeirevier Magdeburg.

Von einer ruhigeren Lage am Hasselbachplatz berichtet auch Anwohner Karl-Heinz Ehrhardt: „Ein deutlich verstärkter Polizeieinsatz hat zur Beruhigung geführt“, sagt er. Es habe zwar immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, berichtet Ehrhardt, zuletzt sei die Zahl aber deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2017 war Anwohner Ehrhardt wegen nächtlichen Wochenendlärms vorübergehend in ein Hotel gezogen.

Anwohner ärgert sich über Spätshops

Mit den Bars hat Ehrhardt ohnehin „keine großen Probleme“. Diese würden sich weitgehend an die Nachtruhe halten. Das Problem seien die Spätshops. Am Wochenende verkaufen sie Bier bis tief in die Nacht. Wenn das Wetter es zulasse, werde vor den Shops oder auf geschlossenen Terrassen mit mobilen Boxen gefeiert, sagt Ehrhardt. Deshalb ist für ihn klar:„Einen Vermittler zwischen Anwohnern und Kneipen braucht kein Mensch.“

Stattdessen wünscht sich Ehrhardt einen Nachtmanager mit einem kurzen Draht zum Ordnungsamt und zur Polizei. Einen, der auch mal „etwas durchsetzen“ könne, der kontrolliere, auch nach 22 Uhr. „Es muss jemand sein, der für Ruhe, Ordnung und Sicherheit sorgen kann“, sagt Ehrhardt. Er ist skeptisch, ob jemand aus der Kneipenszene der Richtige für diesen Job ist.

Sparkasse mit Außenautomaten

Direkt am Hasselbachplatz hat die Sparkasse eine Filiale. Mit Vandalismus und Verunreinigungen begründete die Bank im Frühjahr 2018 die nächtliche Schließung des dortigen Vorraums, der Kunden zuvor zum Geldabheben offengestanden hatte. Ein Sicherheitsdienst konnte die Situation nicht verbessern, er sei „massiv beleidigt und bedroht“ worden, hieß es vonseiten der Sparkasse. Auf Nachfrage teilt ein Sprecher mit, dass es seitdem keine „nennenswerten Vorfälle“ mehr dort gegeben habe. Nachts Geld abheben ist mittlerweile an einem Außenautomaten möglich. Die Bank versichert, sie werde das Gespräch mit dem Nachtmanager zu gegebener Zeit suchen.

Klare Vorstellungen zur Statur des Nachtmanagers hat Sebastian Rudloff, Inhaber des „Shops am Hassel“ am Breiten Weg. „Groß und breit müsste er sein, um Eindruck zu machen“, sagt Rudloff, schließlich solle der Nachtmanager eine Autorität sein. Rudloff ist seit 13 Jahren Spätshopbetreiber am Hasselbachplatz. Auch für ihn ist die Sicherheit das drängendste Problem dort, für ihn muss es polizeilich gelöst werden.

Hasselbachplatz hat Imageproblem

Gleichzeitig betont auch Rudloff, der Platz habe ein Imageproblem. „Alle denken, hier ist sonst was los, dabei kann doch überall etwas passieren“, sagt er. Aggressionen vor seinem Laden führt er auf die dortige Haltestelle zurück. „Schwachsinn“ sei, die Schuld bei den Spätshopbetreibern zu suchen, wenn eine Bar schließe, sagt Rudloff.

Es sei nicht so, dass am Hasselbachplatz nur Bars dichtmachen würden, sagt Julia Mantwill, Betreiberin des Cafés Central an der Sternstraße. Es kämen auch neue hinzu, etwa die Cocktailbar Phönix oder das „Tiefgang“ am Breiten Weg, ehemals „Deep“. Dem Imageproblem müsse der Nachtmanager etwas entgegensetzen, sagt auch Mantwill, zudem sollte er sich um Konflikte mit Spätshops und Anwohnern kümmern, dabei aber allparteilich und unabhängig sein. Schwerpunkt seiner Arbeit müsse die Barszene sein.

IG Hasselbachplatz wiederbeleben

Mantwill ist gerade gemeinsam mit anderen Barleuten dabei, eine neue Interessengemeinschaft zu gründen. Die IG Hasselbachplatz. Die hatte es schon einmal gegeben, sie trat aber in den vergangenen Jahren nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Mantwill berichtet, sie sei schon vor zwei Jahren aufgelöst worden.

In der neuen IG Hasselbachplatz haben sich laut Mantwill 15 Bars zusammengefunden. Auch wenn eine formelle Gründung noch aussteht, sei die IG bereit, sich bei der Suche nach einem geeigneten Nachtmanager einzubringen.

Einige Monate bleiben dafür noch. Ab Mai 2019 könnte die Stelle besetzt werden.