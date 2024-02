Wirte und Händler wenden sich wegen der MVB-Baustelle am Magdeburger Hasselbachplatz an den Bauausschuss. Sie fürchten zum Teil um ihre Existenz.

Magdeburg - Die Baustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe treibt Gewerbetreibenden die Sorgenfalten auf die Stirn: Weniger Kundschaft, kaum Platz vor den Geschäften und Lokalen. Dass nun zum Ende des Sommers die Terrassen zurückgebaut werden sollen, hatte das Fass zum Überlaufen gebracht: In einem Appell in der Bürgersprechstunde an den Stadtrat und in einem Beitrag in der Volksstimme hatte der Inhaber des M2, Marcus Krümmling, auch im Namen der Interessengemeinschaft die Situation geschildert. Mit weiteren Vertretern aus Handel und Gastronomie vom Hasselbachplatz hatte er nun auch im Bauausschuss im Rahmen der Bürgersprechstunde noch einmal das Wort ergriffen, und es gab aus der Stadtverwaltung erste Antworten.