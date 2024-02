Die Bauarbeiten der MVB am Hasselbachplatz in Magdeburg sorgen für Existenzängste bei Gastronomen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund.

Große Schirme, Heizpilz, Tische und Stühle: Marcus Krümmling, Inhaber des M2 am Hasselbachplatz, begrüßt vor allem in den milden Jahreszeiten viele Gäste auf seiner Terrasse. Die Großbaustelle der MVB könnte das vorzeitige Aus bedeuten.

Magdeburg. - Der Hasselbachplatz in Magdeburg ist die Kneipenmeile in der Stadt. Doch die Bauarbeiten der MVB sorgen für reichlich Ärger. Jetzt gehen die Wirte auf die Barrikaden.

Baken, Baulärm, Bagger: Der Hasselbachplatz ist derzeit alles andere als einladend. Für die ansässigen Gastronomen keine einfache Zeit. Dass sie nun auch noch im Spätsommer ihre Terrassen und damit die Außengastronomie schließen sollen, bereitet ihnen Sorgen. Einige Wirte machten ihrem Unmut bei der Stadtratssitzung Luft. Und hoffen auf Unterstützung der Stadt.

Gastronomie am Hasselbachplatz in Gefahr

Marcus Krümmling ist fassungslos. Abgesehen davon, dass die Kommunikation der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit den Anrainern des Hasselbachplatzes eher schlecht laufe, sieht der Inhaber des M2 und des Likido noch andere Probleme. Durch Zufall hatte er am Donnerstagmorgen von einer Ortsbesichtigung erfahren. Und traute dabei seinen Ohren nicht. „Die Terrassen sollen zurückgebaut werden in einer Zeit, wo wir selbst alle extrem zu kämpfen haben“, erklärte er während der Einwohnerfragestunde. Manch junge Kollegen würden dieses Jahr definitiv noch schließen. Existenzängste machen sich breit.

Als einer der langjährigsten Gewerbetreibenden vom Hassel sprach er im Namen der IG Hassel. Seine Worte glichen einem Hilfeschrei an Stadträte und Verwaltung, die MVB-Pläne zu verschieben. „Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll“, machte der Gastronom auf die alarmierende Lage aufmerksam. Wenn die MVB-Arbeiten auf dem Gehwegbereich wie geplant starten, endet die Außengastronomie-Saison für die Lokale Mitte September. Ihnen bleibe lediglich ein rund 1,50 Meter breiter Streifen. Und dieser diene als Fußweg. Dabei hätten er und die anderen Gewerbetreibenden schon im Januar die Rechnung für die Sondernutzungsgebühren erhalten und bezahlt. Für Krümmling sind das für seine beiden Lokalen mehr als 1.000 Euro.

Borris sagt Unterstützung zu

Die Reaktionen auf seine Worte stimmten ihn und die anderen Wirte, die mitgekommen waren, hoffnungsfroh. Oberbürgermeisterin Simone Borris stellte unmissverständlich klar: „Wir können nicht den Gastronomen am Hasselbachplatz in der besten Zeit die Außengastronomie plattmachen.“ Borris sagte volle Unterstützung zu. Sie habe bereits ihr Baudezernat in die Spur geschickt. „Es muss Kompromisse geben, die den Gastronomen das Leben erleichtern.“

Für die Wirte wäre ein solcher, den Beginn der Arbeiten auf Oktober zu verschieben, so dass sie ihre Terrassen im September noch komplett nutzen können. Doch die Frage sei, ob das technisch machbar wäre. Der zuständige Baubeigeordnete Jörg Rehbaum konnte nichts zusichern, wolle aber mit beiden Seiten – MVB und Gastronomen – im Dialog bleiben.

„Natürlich sind wir als Bauherr kompromissbereit, denn wir sind uns bewusst, in einem sensiblen innerstädtischen Bereich tätig zu sein“, reagiert MVB-Sprecher Tim Stein auf Volksstimme-Nachfrage. Die Problematik der Außengastronomie-Bereiche werde in der geplanten zweiten Bauphase, die Anfang Juli starten soll, auftreten. Dazu würden Absprachen laufen. Zunächst müsse nur ein Teil der Terrassen zurückgebaut werden. „Im späteren Bauverlauf muss allerdings ein Bahnstromkabel, das sich unterhalb des jetzigen Fußwegs befindet, verlegt werden. Für die Baufreiheit ist dann ein Abbau der Außengastronomie unumgänglich“, erklärt Stein. Durch Gespräche mit Hasselbachplatz-Managerin Marianne Tritz und den Gastronomen werde versucht, die Arbeiten so einzutakten, „dass dies nicht in der Hauptsaison ausgeführt wird, sondern eher erst zum Frühherbst.“

Aussagen, die die Wirte nicht zufriedenstellen werden. Weil sie ihre Terrassen eben auch noch im Frühherbst öffnen wollen. Für Krümmling und Mitstreiter ist klar: Sie werden weiter kämpfen, damit sie nicht untergehen. Auch Stadträte sagten Hilfe zu.