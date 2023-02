Fast zwei Stunden war in Magdeburg-Rothensee am 8. Februar 2023 der Strom weg - mit teils dramatischen Folgen für die Unternehmen.

Hasslacher, Nowus, Müllheizkraftwerk: So lief der Stromausfall bei Unternehmen in Rothensee ab

Blick in die Produktionshalle der Gruppe Hasslacher Norica Timber in Magdeburg.

Magdeburg - Der August-Bebel-Damm ist Standort zahlreicher Unternehmen in Magdeburg-Rothensee. Wenn dort der Strom ausfällt, kann das teils dramatische Folgen haben. Die Volksstimme fragte bei Hasslacher, Nowus und Co. nach, wie sie den Stromausfall am 8. Februar erlebt haben.