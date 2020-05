Die Polizei in Magdeburg konnte einen Tatverdächtigen stellen, der einen 22-Jährigen bedroht und erpresst hatte. Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein 35-Jähriger hat in Magdeburg einen Mann bedroht und Bargeld erbeutet. Er wurde auf dem Hauptbahnhof festgenommen.

Magdeburg (vs) l Am Sonntag, dem 3. Mai 2020, informierte ein 22-jähriger Geschädigter die Bundespolizei in Magdeburg darüber, dass er soeben mit einem

Messer bedroht worden sei und dem Tatverdächtigen daraufhin insgesamt 40 Euro ausgehändigt habe.

Das Opfer hob zuvor gegen 20 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg Bargeld an einem Geldautomaten ab. Dort wurde er von einem Mann angesprochen, der angab, selbst Opfer einer Raubstraftat geworden zu sein und ihn um Geld bat. Dies lehnte der Geschädigte ab und begab sich zu einem Fahrkartenautomaten. Der Tatverdächtige lief dem Opfer hinterher und forderte erneut Bargeld von ihm. Dabei drohte er damit, ihn bei einer weiteren Verweigerung "abzustechen". Um dieser Drohung Nachdruck zu verleihen, griff er in seine Hosentasche. Aus Angst übergab der 22-Jährige den Mann einen 20-Euro-Schein.

Videoauswertung überführt Täter

Dies genügte dem Tatverdächtigten allerdings nicht. Er drohte erneut mit einem Messer und erpresste somit einen weiteren 20-Euro-Schein. Bei einer sofort

durchgeführten Videoauswertung erkannten die Bundespolizisten den Tatverdächtigen. Sie stellten den 35-jährigen Türken nach einer kurzen Fahndung im Hauptbahnhof und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Mannes und seiner Sachen in der Dienststelle konnten die Bundespolizisten kein Messer feststellen. Dafür fanden sie jedoch drei Plastikröhrchen mit insgesamt 4,7 Gramm einer betäubungsmittelähnlichen Substanz sowie die beiden 20-Euro-Gelscheine.

Die mutmaßlichen Drogen und das Bargeld stellten die Bundespolizisten sicher. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen einer räuberischen Erpressung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.