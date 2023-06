Trostlose Betontristesse, soweit das Auge blicken kann. Der Bahnhofsvorplatz ist wahrlich keine Schönheit. Das soll sich ändern. Weil die Landeshauptstadt rund 1 Million Euro an Fördermitteln bekommen kann, ist nun Eile geboten.

So könnte der Bahnhofsvorplatz in Magdeburg nach dem Umbau aussehen

Magdeburg - Hunderte Menschen kommen täglich am Magdeburger Hauptbahnhof an. Wenn sie auf den Willy-Brandt-Platz treten, gewinnen sie einen ersten Eindruck der Stadt. Zweifelsfrei einen, der attraktiver sein könnte. In den nächsten

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jahren soll sich das Gesicht des Bahnhofsvorplatzes wandeln. Wenn es den Zuschlag für Fördermittel gibt. Die neue Projektskizze zeigt, wie schick die Visitenkarte der Stadt bald aussehen könnte.