Die Bundespolizei in Magdeburg stelle am Hauptbahnhof zwei Jugendliche. Symbolfoto: Martin Rieß

Einer Streife der Bundespolizei fielen auf dem Magdeburger Hauptbahnhof zwei Jugendliche auf - und das zu Recht, wie sich herausstellte.

Magdeburg (vs) l Am Magdeburger Hauptbahnhof kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am 20. Juni 2020 gegen 23.50 Uhr zwei Jugendliche. Bei der Begutachtung des Rucksacks des 17-Jährigen fanden die Beamten eine Cliptüte, in der sich zwei Aluminiumkugeln mit jeweils einer geringen Menge Marihuana befanden. Zudem stellten sie eine Feinwaage, eine Kräutermühle für Drogen sowie Munition und eine Kartusche für eine Luftdruckwaffe fest.

Bei seinem 16-jährigen Begleiter entdeckten die Polizisten in dessen rechten Jackentasche die dazugehörige geladene Luftdruckwaffe. Die Jugendlichen wurden mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen.

Fremde EC-Karte und 595 Euro

Bei der weiteren Durchsuchung kam in der Gürteltasche des 16-Jährigen noch eine fremde EC-Karte und ein fremder Ausweis zum Vorschein und er hatte 595 Euro Bargeld bei sich. Über die Herkunft des Geldes verstrickte sich der junge Mann in Widersprüchen. Darum wird jetzt ermittelt, ob er die EC-Karte mißbräuchlich genutzt hat oder ob das Geld eventuell aus Drogengeschäften stammt.