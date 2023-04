Saubere Vierbeiner Haustiere in Magdeburg: Neue Hundewaschanlage eröffnet im Stadtpark

Was für Autos längst gewöhnlich ist, gibt es inzwischen auch für Hunde. Waschanlagen mit Selbstbedienung. An der Brasserie Le Frog am Adolf-Mittag-See in Magdeburg ist am Wochenende ein solches Serviceangebot mit Spülfunktion und Haartrockner in Betrieb gegangen.