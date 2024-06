Heftiger Regen, Gewitter, Sturm: Auch in Magdeburg hat das Unwetter gewütet. Einen Baum hat es entschärft. Und es gab noch weitere Einsätze.

Heftiges Gewitter: Sturm entwurzelt Baum in Magdeburg

Das Unwetter wütete am Sonnabend, 1. Juni, auch in Magdeburg. Ein Baum wurde entwurzelt.

Magdeburg - Das Unwetter hat auch in Magdeburg gewütet. Am Samstagabend (1. Juni) hat es einen Baum entschärft. Dieser krachte auf die Mauer eines Privatgrundstückes. Die Feuerwehr musste ausrücken. Was bislang bekannt ist.