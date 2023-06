Falter und Käfer Herrenkrug in Magdeburg: Was Insektenforscher bei „Lichtfang“ entdecken

Zu einem öffentlichen „Lichtfang“ haben Insektenforscher am späten Dienstagabend (13. Juni) in den Herrenkrugpark in Magdeburg geladen. Die Beobachtungen machen Hoffnung und geben zugleich Grund zur Sorge.