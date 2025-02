Sicherheitsrisiko Herrenlose Koffer sorgen auf Magdeburger Hauptbahnhof für Ärger

Geräumte Züge, gesperrte Bahnsteige, Verspätungen: Immer häufiger, so auch am Sonntag (2.2.2025), sorgen herrenlose Koffer oder Rucksäcke für Ärger und teure Polizeieinsätze auf Bahnhöfen. Wie sich Verursacher verantworten müssen und was die Bahn mit den Fundstücken macht.