Wünschewagen Herzenswunsch wird für Schwerstkranke in Magdeburg wahr: Ein Mal eine wunderhübsche Braut sein

Für eine schwerstkranke Hallenserin ist in Magdeburg ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. 32 Jahre nach ihrer Hochzeit wollte sie in ein wunderschönes Brautkleid schlüpfen. Mit dem Wünschewagen für letzte Wünsche wurde ihr Traum wahr.