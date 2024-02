Nach langen Diskussionen und zeitlichem Verzug packt Kasim Cigci seine Kisten und eröffnet einen neuen Döner-Laden in Magdeburg. Die Kunden aus seiner Nord-Nachbarschaft gehen jedoch leer aus.

Hier eröffnet der Imbiss in Magdeburg nach dem Abriss

Döner in Magdeburg

Imbiss-Betreiber Kasim Cigci räumt seinen Platz an der Magdeburger Salvador-Allende-Straße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Laut der offiziellen Kündigung der Stadt sollte der Döner-Pavillon von Kasim Cigci schon am 31. Januar 2023 seine Türen schließen und der Dönerspieß sich nicht mehr an der Salvador-Allende-Straße drehen. Bis jetzt gehen aber noch Kunden bei ihm hinein und mit einer Tüte Essen wieder hinaus. Nur die Terrassenmöbel sind inzwischen verschwunden. Innen sieht es noch aus wie immer: Die Theke voller frischer Zutaten, der Dönerspieß dreht sich, die Schlagermusik kommt aus den Boxen und die FCM-Fahnen hängen noch an den Wänden. „Ich gehe hier erstmal nicht raus“, hatte der Betreiber im Dezember bei einem Besuch der Volksstimme verkündet.