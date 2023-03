Während Kritiker noch über die Investition in Magdeburg diskutieren, schafft Intel Tatsachen. Der Chip-Riese aus den USA hat in Magdeburg sein erstes Büro eröffnet.

Wirtschaft in Magdeburg

Ein Logo des Chip-Konzerns Intel. Der Konzern hat nun in Magdeburg ein erstes Büro eröffnet.

Magdeburg - Rund 30 Mitarbeiter sind bereits für die Intel-Ansiedlung einer Halbleiter-Fabrik in Magdeburg vor Ort. Sie bereiten die Milliardeninvestition des Chipgiganten vor. Das erste offizielle Intel-Büro Magdeburg eröffnete nun an dieser historischen Stelle in Magdeburg.