Hier investiert die Stadt Magdeburg im Jahr 2023

In Magdeburg wird auch im Jahr 2023 viel gebaut. Welche Vorhaben in diesem Jahr abgeschlossen oder fortgeführt und welche neu begonnen werden sollen.

Magdeburg - Mehr als 150 Millionen Euro will die Stadt Magdeburg in diesem Jahr investieren. Ein Überblick über die größten Vorhaben in Infrastruktur, Kulturbauten, Schulen und Sport.