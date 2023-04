Die Aktion „Magdeburg putzt sich“ findet auch 2023 wieder in den Stadtteilen Neu-Olvenstedt und Diesdorf statt. Was Helfer nun wissen müssen.

In den Magdeburger STadtteilen Neu-Olvenstedt und Diesdorf machen Bürger sauber.

Magdeburg - Im Rahmen der Aktion „Magdeburg putzt sich“ sind jedes Jahr zahlreiche Bürger in ihren Stadtteilen aktiv, um einen Frühjahrsputz zu machen. So ruft auch der Diesdorfer Bürger- und Heimatverein dazu auf, Greifzangen in die Hand zu nehmen. „Wir wollen alles sauber machen und brauchen dafür Unterstützung“, erklärt Vorsitzender Hilmar Knop.