Am Samstag (29. März 2025) laden Hobbyastronomen ein, bei der partiellen Sonnenfinsternis dabei zu sein. Das wird in Magdeburg geboten. Achtung: Ohne Schutz drohen Augenschäden!

Magdeburg. - Ein besonderes Himmelsspektakel steht am Samstag (29. März 2025) ins Haus. Wenn sich zur Mittagszeit der Mond ein Stück vor die Sonne schiebt, sind alle Augen auf unseren Heimatstern gerichtet. Die partielle Sonnenfinsternis (Sofi) wird hierzulande mit einer Abdeckung von rund 15 Prozent zu bestaunen sein, so das Wetter mitspielt. Bei einem vorausgesagten Sonne-Wolken-Mix bestehen durchaus Chancen, das „Rendezvous am Himmel“ live erleben zu können. Wo in Magdeburg Sofi-Gucken angesagt ist und warum vorab noch mal eindringlich gewarnt wird.