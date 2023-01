Gesundheit in Magdeburg Hilfe bei allen Fragen zur Schwangerschaft

Yvette Veckenstedt leitet die Schwangerschafts- und Familienberatungsstelle des Awo Kreisverbandes Magdeburg in der Thiemstraße 12 in Buckau. Seit 20 Jahren ist sie in dem Bereich tätig. Im Volksstimme-Gespräch erklärt sie, welche Beratungsleistungen angeboten werden, welche Unterstützung Schwangeren zusteht und worauf vor und nach der Geburt zu achten ist.