In der Otto-Baer-Straße versuchte ein Mann mit einer Eisenstaneg sich Zugang zu einem Lokal zu verschaffen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Mit einer Eisenstang wollte sich ein Täter Zugang zu einem Magdeburger Lokal verschaffen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Magdeburg (vs) l Zu einer lautstarken Auseinandersetzung innerhalb einer Personengruppe kam es gegen Mitternacht am 5. Juli 2020. Die Gruppe befand sich vor einem Magdeburger Lokal in der Otto-Baer-Straße befand.

Bei Eintreffen mehrerer Fahrzeuge ging eine Person aus der Gruppe in die Lokalität und verschloss diese von innen. Ein Fahrzeuginsasse begab sich mit einer Eisenstange zum Eingang und versuchte sich gewaltsam Zugang zu verschaffen, was jedoch nicht gelang.

Noch vor Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei entfernten sich die Fahrzeuge vom Ort des Geschehens.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben könne. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546 32 92 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.