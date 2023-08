Die neueste Errungenschaft des Magdeburger Technikmuseums an der Dodendorfer Straße: ein historischer Steinbrecher. Christian Marlow, Sammlungsleiter im Technikmuseum (v. l.) und Museumstechniker Arndt Busse bedankten sich bei Sascha Wienbrock, Betriebsleiter des Mammendorfer Steinbruchs der Cronenberger Steinindustrie, für das neue Ausstellungsstück.

Magdeburg - Zuwachs für das Technikmuseum: Ein historischer Steinbrecher und ein Dieselmotor aus den 1930er Jahren können ab sofort in der Ausstellung besichtig werden. Beide Maschinen standen mehrere Jahre lang in Mallorca und wurden von der Cronenberger Steinindustrie wieder nach Deutschland geholt. Ob und wie lange die Maschinen auf der spanischen Insel im Einsatz waren, ist nicht bekannt. Doch wie Sascha Wienbrock, Betriebsleiter des Mammendorfer Steinbruchs der Cronenberger Steinindustrie, erzählt, habe das Klima und eine fehlende Frostperiode den Maschinen gutgetan, so dass eine Aufarbeitung möglich war.