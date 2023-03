600 Jahre ist sie alt und in welcher Kirche sie einst stand ist nicht bekannt. Im Magdeburger Kloster Unser Lieben Frauen wurde sie nun wieder aufgestellt. Was es mit dem Bartholomäus auf sich hat.

Magdeburg - Zwei Männer sind notwendig, um den Bartholomäus in die Höhe zu stemmen, der wieder einen Platz im Kloster hat. Seit dem Jahr 2022 wurde die Skulptur in der Firma Schuster fachkundig restauriert und nun in der hochsäuligen Kapelle direkt am Kreuzgang des Klosters aufgestellt. Und noch einige weitere restaurierte Figuren werden dort zu sehen sein.