Hitzefalle Asphalt: So schützen Magdeburger Hundehalter ihre Vierbeiner

Irish-Wolfhound-Mix-Hündin Wilma kühlt sich ihre Pfoten gern an den Wasserspielen vor der Jugendkunstschule in Magdeburg- Buckau.

Magdeburg. - Es ist heiß, es ist stickig, Magdeburgs Asphalt flimmert – und meine Hündin Wilma schaut mich an, als hätte ich persönlich die Sonne zu nah an die Stadt gezogen. Kaum sind wir zwei Minuten draußen, hängt ihre Zunge bis zum Bordstein. Sie hechelt wie ein Presslufthammer, ich schwitze wie im Treibhaus. Was viele unterschätzen: Hitze kann für Hunde lebensgefährlich werden.